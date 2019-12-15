На кордоні України та Польщі виявили найбільшу за рік контрабанду бурштину. Фото

На польському кордоні затримали двох українців, які намагалися провезти на територію країни рекордну партію контрабандного бурштину.

За даними пресцентру прикордонної служби, у чоловіків конфісковано понад 103 кг каменю вартістю близько 50 тисяч євро.

Також українці намагалися перевезти чотири тисячі пачок сигарет на 13 тисяч євро. Інцидент стався у Люблінському воєводстві.

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

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Уточнюється, що чоловікам вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.

У відомстві зазначили, що конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік. В Люблінському воєводстві також було попереджено незаконне ввезення цигарок на 4 млн євро.

Польські прикордонники запобігли спробі контрабанди бурштину nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

Українці намагалися перевезти в Польщу бурштин і цигарок nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналогічна ситуація на польському кордоні сталася у вересні. Тоді були затримані шість осіб, серед яких двоє українців, з контрабандним бурштином.

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