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15 грудня • оновлено в 12:11
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На кордоні України та Польщі виявили найбільшу за рік контрабанду бурштину. Фото

1.6т
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На польському кордоні затримали двох українців, які намагалися провезти на територію країни рекордну партію контрабандного бурштину.

За даними пресцентру прикордонної служби, у чоловіків конфісковано понад 103 кг каменю вартістю близько 50 тисяч євро.

Також українці намагалися перевезти чотири тисячі пачок сигарет на 13 тисяч євро. Інцидент стався у Люблінському воєводстві.

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

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Уточнюється, що чоловікам вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.

У відомстві зазначили, що конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік. В Люблінському воєводстві також було попереджено незаконне ввезення цигарок на 4 млн євро.

Польські прикордонники запобігли спробі контрабанди бурштину

Польські прикордонники запобігли спробі контрабанди бурштину

nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

Українці намагалися перевезти в Польщу бурштин і цигарок

Українці намагалися перевезти в Польщу бурштин і цигарок

nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналогічна ситуація на польському кордоні сталася у вересні. Тоді були затримані шість осіб, серед яких двоє українців, з контрабандним бурштином.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Польща
Теги
контрабанда кримінал
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