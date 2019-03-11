"На колінах благали!" Стрєлков розкрив плани щодо захоплення Одеси і Харкова

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркин) заявив, що в 2014-му році повинні були відбутися "референдуми про приєднання" з Росією в Харкові та Одесі.

Про це він сказав на прес-конференції в Самарі, зазначивши, що тоді "завадив Антимайданом", передає "ПолітНавігатор".

За його словами, в період "Російської весни", перед відступом зі Слов'янська, йому пропонували просуватися на Одесу, але для цього не вистачало ресурсів.

"І в Харкові, і в Одесі мали б бути референдуми. Їх не було через ту просту причину, що їх не було кому захищати. У Донецьку б, якби наша група не зайшла, то, напевно, все сталося б за харківським та одеським сценаріями", — додав Стрєлков.

Ігор Стрєлков (Гіркин) Росбалт

Водночас, за словами терориста, у нього був вибір — йти на Одесу або Донецьк, були делегати і від Одеси, і від Донецька.

Новини Гіркин продає свою золоту медаль через нестачу грошей

"До того ж вони зверталися не до мене особисто — мене ніхто тоді не знав, вони зверталися до Аксьонова, а він їх перенаправляв до мене. Мало не на колінах мене благав представник Одеси йти на Одесу, але, маючи такі крихітні сили, діяти далеко від російських кордонів, не маючи навіть сухопутних кордонів, я б не наважився. Якби ми дійшли до Харкова, було б і в Харкові те ж саме. Не було кому захищати, там все придушили цілком, в зародку", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркин розповів, як Росія ''кинула'' терористів у 2014 році.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!