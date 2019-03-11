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"На колінах благали!" Стрєлков розкрив плани щодо захоплення Одеси і Харкова

29.8тЧитати матеріал російською

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркин) заявив, що в 2014-му році повинні були відбутися "референдуми про приєднання" з Росією в Харкові та Одесі.

Про це він сказав на прес-конференції в Самарі, зазначивши, що тоді "завадив Антимайданом", передає "ПолітНавігатор".

За його словами, в період "Російської весни", перед відступом зі Слов'янська, йому пропонували просуватися на Одесу, але для цього не вистачало ресурсів.

"І в Харкові, і в Одесі мали б бути референдуми. Їх не було через ту просту причину, що їх не було кому захищати. У Донецьку б, якби наша група не зайшла, то, напевно, все сталося б за харківським та одеським сценаріями", — додав Стрєлков.

Ігор Стрєлков (Гіркин)

Ігор Стрєлков (Гіркин)

Росбалт

Водночас, за словами терориста, у нього був вибір — йти на Одесу або Донецьк, були делегати і від Одеси, і від Донецька.

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"До того ж вони зверталися не до мене особисто — мене ніхто тоді не знав, вони зверталися до Аксьонова, а він їх перенаправляв до мене. Мало не на колінах мене благав представник Одеси йти на Одесу, але, маючи такі крихітні сили, діяти далеко від російських кордонів, не маючи навіть сухопутних кордонів, я б не наважився. Якби ми дійшли до Харкова, було б і в Харкові те ж саме. Не було кому захищати, там все придушили цілком, в зародку", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркин розповів, як Росія ''кинула'' терористів у 2014 році.

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Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
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Matushyn Anatoliy
Matushyn Anatoliy
Жалко, что не пошел на Одессу! Сейчас Стрелков сидел бы, а всю его банду передавили как шавок.И Донецк был бы свободен. Донецк сдала наша власть ИМХО.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановский каганат страшится самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку бандеровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Файбер Моня, смотрим внимательно на этого поца. Слово "каганат" стадо использоваться недавно и только по отношению к расейской действительности. Оно и понятно - расея половиной населения обязана монголам, чье присутствие на протяжении веков до сих пор сказывается на этих животных. И генетически, и в качестве социального устройства их стада. И вот эта тупица, прикидывающяся полужидом, перекручивает ))) Придурок - такие эпитеты это про вас, дикариаз азиатские! Ты бы ещё нас неграми назвал.
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Малахов Егор
Малахов Егор
Уже все давно во всем мире знают, что Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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