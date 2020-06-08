На кладовищі в Харкові "священик" посеред дня розкопав могилу. Відео затримання

Дарина Дурова Розслідування 21:13, 8.06.2020

На кладовищі в Харкові затримали чоловіка, який розкопував одну з могил лопатою.

Відповідні відео, зняті очевидцем, опублікував Telegram-канал netipichnyi_kharkov 8 червня (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Чоловік розкопував могилу на кладовищі в Харкові
Скріншот

Зазначається, що інцидент стався посеред дня, а поліцейські, які приїхали на виклик, смогли "скрутити" чоловіка лише зі сторонньою допомогою. Порушник назвав себе священиком.

Як видно на відео, чоловік, розкопуючи поховання, високо підкидав землю, викрикував прокляття та дивні гасла.

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"Зеленський зрадник, Путін зрадник! Знущаються над народами слов'янськими!.. Слава Україні, героям слава! Слава Росії, великій Росії!" – кричав він.

Затримання чоловіка
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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Рівному 70-річна пенсіонерка намагалася пробратися на закрите через карантин кладовище через паркан, але застрягла і кричала про допомогу. Жінку врятували.

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