На кладовищі в Харкові "священик" посеред дня розкопав могилу. Відео затримання
На кладовищі в Харкові затримали чоловіка, який розкопував одну з могил лопатою.
Відповідні відео, зняті очевидцем, опублікував Telegram-канал netipichnyi_kharkov 8 червня (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).
Зазначається, що інцидент стався посеред дня, а поліцейські, які приїхали на виклик, смогли "скрутити" чоловіка лише зі сторонньою допомогою. Порушник назвав себе священиком.
Як видно на відео, чоловік, розкопуючи поховання, високо підкидав землю, викрикував прокляття та дивні гасла.
"Зеленський зрадник, Путін зрадник! Знущаються над народами слов'янськими!.. Слава Україні, героям слава! Слава Росії, великій Росії!" – кричав він.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Рівному 70-річна пенсіонерка намагалася пробратися на закрите через карантин кладовище через паркан, але застрягла і кричала про допомогу. Жінку врятували.