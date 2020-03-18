Правоохоронці запобігли спробі викрадення колишнього судді Вищого господарського суду.

Як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, в середу, 18 березня, інцидент стався в Кіровоградській області, викраденню завадила місцева прокуратура спільно з Нацполіцією і СБУ.

"За версією слідства, колишній керівник районного відділу ДАІ з метою власного збагачення міг розробити план із викрадення колишнього судді з метою подальшого вимагання грошових коштів з його сім'ї. Слідство вважає, що зазначена особа залучила до цього ще одного жителя області. За даними слідства, разом вони вимагали у співмешканки судді – працівниці Верховного суду України, 300 тисяч доларів", – ідеться в повідомленні.

На Кіровоградщині зірвали викрадення екссудді Вищого господарського суду gp.gov.ua

Одного підозрюваного вже затримали, йому повідомлять про підозру за ч. 4 ст.189 (вимагання) КК України, готується також клопотання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії і встановлюється коло осіб, причетних до злочину.

На Кіровоградщині зірвали викрадення екссудді Вищого господарського суду gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Одесі затримали поліцейських, які підозрюються у викраденні жінки і вимаганні у неї великої суми грошей.

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