На Кіровоградщині жителів обурили сепаратистські листівки, розклеєні СБУ

У Знам'янці Кіровоградської області на стовпах з'явилися листівки з символікою фейкових сепаратистських республік і закликами створити "КНР", що викликало обурення городян.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Місцеві жителі зривали агітки і скаржилися в поліцію.

Виявилося, що фейкові листівки були частиною антитерористичних навчань.

У сюжеті зазначили, що фото листівок обурило соцмережі. Спочатку користувачі обурювалися через їх зміст. Через кілька годин в СБУ пояснили причину їх появи, викликавши ще більші обурення.

"За легендою цих навчань кілька диверсійних груп, які орудують на території Знам'янського району, скоюють якісь правопорушення, диверсії, готують терористичні акти. Це була робота диверсантів у межах наших навчань. Патрульні затримали вже диверсантів", – пояснила прессекретарка УСБУ в Кіровоградської області Марина Яковенко.

У штабі навчань псевдодиверсантів опитали. Вони в усьому зізналися і їх відпустили.

Більшість листівок зняли містяни, решту прибрали співробітники спецслужби.

Навчання ще не закінчилися, що буде далі – ніхто не знає.

"Сценарій цих навчань нікому не відомий. Тому всі служби працюють і реагують на ті виклики, які в цей момент уже відомі. І які подальші дії диверсантів – ми не знаємо", – повідомила Яковенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки провела в Маріуполі антитерористичні навчання, в межах яких були знешкоджені умовні диверсанти. Тренування проходило на декількох стратегічних об'єктах міста в умовах, максимально наближених до реальних, і тривали два дні