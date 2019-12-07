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7 грудня • оновлено в 20:16
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На Кіровоградщині вітчим вбив малюка головою об стінку: трагедія отримала фінал

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Чоловікові, який 7 вересня до смерті забив немовля своєї співмешканки на Кіровоградщині, загрожує довічне ув'язнення.

Вітчима дратував дитячий плач і він завдав різні тілесні ушкодження дитині, а потім бив її головою об стінку. Про це повідомили в пресслужбі Маловіcківcького відділу Знаменівської місцевої прокyратyри.

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На Кіровоградщині вітчим вбив малюка головою об стінку

На Кіровоградщині вітчим вбив малюка головою об стінку

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"Відповідно до лікарського свідчення про смерть, тілесні ушкодження полягали у вигляді забиття мозку, закритої черепно-мозкової травми, перелому основи черепа і склепіння черепа", - йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт за фактом жорстокого вбивства немовляти спрямований на розгляд суду. За зовнішніми ознаками кримінального правопорyшення, передбаченого п.2 ч.2 ст. 115 (yмисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального Кодекcу України чоловікові загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Лубенському районі Полтавської області батько, який знаходився в нетверезому стані, забив до смерті 6-місячного сина.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кропивницький
Тег
смерть
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