На Кіровоградщині СБУ затримала депутата, який підкупив "двійника" кандидата в мери. Фото

Служба безпеки України затримала кандидата в мери Світловодська, чинного депутата Кіровоградської облради та його помічника за підкуп "двійника" свого конкурента.

"Липовий" кандидат з таким же прізвищем мав зареєструватися і взяти участь у виборах, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Слідство встановило, що один з діючих депутатів Кіровоградської облради спільно зі своїм помічником організували схему перетягування голосів.

"За неправомірну вигоду технічний кандидат з таким же прізвищем одного з конкурентів на виборах повинен був зареєструватися для зменшення його голосів під час виборчого процесу. Для здійснення підкупу депутат привернув свого помічника", – уточнили в спецслужбі.

Обидва фігуранти затримані. Вирішується питання про повідомленні підозри за частиною 4 статті 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидатів в мери і депутати міських рад в Україні висміяли за способи підкупу виборців перед місцевими виборами-2020.