На Кіровоградщині на дні ставка знайшли труп дитини: подробиці трагедії

У селі Глодоси Новоукраїнського району на Кіровоградщині у ставку знайшли тіло 11-річної дитини.

Як повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій, труп був знайдений 27 липня.

"О 20:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога для пошуку зниклої дитини, яка, можливо, потонула у ставку.

Ілюстрація. Ставок у селі Глодоси mapio.net

Рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Новоукраїнка дістали тіло хлопчика з водойми. Ним виявився місцевий житель 2008 року народження", – заявили в ДСНС. Слідчі з'ясовують обставини загибелі неповнолітнього.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві, на вулиці Російська, з вікна другого поверху випав трирічний хлопчик: мати залишила його в квартирі наодинці. Дитина вижила, її госпіталізували.

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