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На Кіровоградщині на дні ставка знайшли труп дитини: подробиці трагедії

1.8т Читати матеріал російською

У селі Глодоси Новоукраїнського району на Кіровоградщині у ставку знайшли тіло 11-річної дитини.

Як повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій, труп був знайдений 27 липня.

"О 20:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога для пошуку зниклої дитини, яка, можливо, потонула у ставку.

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Ілюстрація. Ставок у селі Глодоси

Ілюстрація. Ставок у селі Глодоси

mapio.net

Рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Новоукраїнка дістали тіло хлопчика з водойми. Ним виявився місцевий житель 2008 року народження", – заявили в ДСНС. Слідчі з'ясовують обставини загибелі неповнолітнього.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві, на вулиці Російська, з вікна другого поверху випав трирічний хлопчик: мати залишила його в квартирі наодинці. Дитина вижила, її госпіталізували.

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Місце
Україна Кропивницький
Теги
померла дитина ГосЧС
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