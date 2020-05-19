На Кіровоградщині чиновників САД звинуватили в корупції на 1,4 млрд: дорожники звернулися до Зеленського

На Кіровоградщині автодорожники заявили про масштабну корупцію керівництва Служби автодоріг в області щодо тендерів на ремонти автошляхів на загальну суму 1,4 мільярда гривень.

Зокрема, комісія з корупційних ризиків САД встановила, що протизаконна складова вбачається у діях нового виконувача обов’язків глави служби Ігоря Вишневського. Відповідні дані містяться у протоколі засідання комісії від 17 квітня, повідомляють "Наші гроші".

У зв’язку з цим автодорожники звернулася до президента України Владимира Зеленського,а також прем’єр-міністра й правоохоронних органів із метою вжити невідкладних заходів щодо термінового припинення порушення законодавства. Окрім цього, працівники САД попросили уряд і главу держави надати правову та політичну оцінку рішенню голови "Укравтодору" Олександра Кубракова про призначення на посаду вказаного чиновника.

Зауважимо, що йдеться про ремонт дороги Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя на загальну суму 1,4 млрд гривень.

"Новопризначений очільник служби Ігор Вишневський, користуючись службовим становищем, зайшов у систему "Прозоро" від імені тендерного комітету Служби та фізично скасував усі 14 процедур без рішення тендерного комітету", – написано в протоколі засідання.

Документ nashigroshi.org

Водночас уповноважена з антикорупційної діяльності Тетяна Сакара заявила, що "Вишневський намагався залякати членів тендерного комітету" для того, щоб вони підготували документи на нові тендери.

"Нові процедури вже були з більш жорсткими вимогами до учасників. По-перше, було оголошено не 14, а три процедури закупівель, і ділянки в них були укрупнені приблизно до 500 млн грн кожна. Також була прописана дискримінаційна заточка щодо аналогічного досвіду учасників – наявність досвіду у розмірі 100% за виконаними на 85% в останні п’ять років договорами", – вказують автодорожники.

Документ nashigroshi.org

Так, комісія з корупційних ризиків САД Кіровоградської області вирішила, що дії Вишневського та його "спільників" мають ознаки правопорушень за статтею 364 Кримінального Кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Це й стало приводом звернення щодо вказаних порушень на мільярдні суми до Зеленського, а також відповідних правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Кіровоградській області розкрили схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця".

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