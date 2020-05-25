На Київщині розформували відділ поліції: копів підозрюють у зґвалтуванні

Поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки. Керівництво відділу поліції відсторонено, а сам відділ розформовано.

Як повідомила пресслужба Нацполіції, 24 травня до лікарні Кагарлика звернулася жінка 1994 року народження із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цього були причетні співробітники поліції.

Поліцейських підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки

Першочергова перевірка Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень із приводу крадіжок майна.

Внутрішня безпека затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Розпочато кримінальне провадження за ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Усю інформацію передано до Державного бюро розслідувань.

Голова Нацполіції Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу й переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року в російській Уфі троє поліцейських зґвалтували свою колегу на робочому місці у приміщенні дільниці. Як з'ясувалося, один із поліцейських (старший за званням) наказав прийти в кабінет дівчині-дізнавачці. Розпиваючи алкогольні напої, товариші по службі всю ніч знущалися з жертви.