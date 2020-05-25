На Київщині розформували відділ поліції: копів підозрюють у зґвалтуванні

Причетність поліцейських до її побиття та зґвалтування підтвердилася

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції з'ясував, що напередодні жінку доставляли до відділу поліції для надання пояснень із приводу крадіжок майна

До лікарні Кагарлика звернулася жінка 1994 р.н. з повідомленням про побиття та зґвалтування поліцейськими

Поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки. Керівництво відділу поліції відсторонено, а сам відділ розформовано.

Як повідомила пресслужба Нацполіції, 24 травня до лікарні Кагарлика звернулася жінка 1994 року народження із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цього були причетні співробітники поліції.

Поліцейських підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки

Першочергова перевірка Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень із приводу крадіжок майна.

Внутрішня безпека затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Розпочато кримінальне провадження за ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Усю інформацію передано до Державного бюро розслідувань.

Голова Нацполіції Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу й переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року в російській Уфі троє поліцейських зґвалтували свою колегу на робочому місці у приміщенні дільниці. Як з'ясувалося, один із поліцейських (старший за званням) наказав прийти в кабінет дівчині-дізнавачці. Розпиваючи алкогольні напої, товариші по службі всю ніч знущалися з жертви.

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