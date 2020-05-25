Головна Новини
25 травня • оновлено в 12:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Київщині розформували відділ поліції: копів підозрюють у зґвалтуванні

  • До лікарні Кагарлика звернулася жінка 1994 р.н. з повідомленням про побиття та зґвалтування поліцейськими

  • Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції з'ясував, що напередодні жінку доставляли до відділу поліції для надання пояснень із приводу крадіжок майна

  • Причетність поліцейських до її побиття та зґвалтування підтвердилася

  • Підозрювані поліцейські звільнені, керівництво відділу поліції відсторонено, а сам відділ розформовано

19.4т
Читати матеріал російською

Поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки. Керівництво відділу поліції відсторонено, а сам відділ розформовано.

Як повідомила пресслужба Нацполіції, 24 травня до лікарні Кагарлика звернулася жінка 1994 року народження із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цього були причетні співробітники поліції.

Поліцейських підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки

Поліцейських підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки

Першочергова перевірка Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень із приводу крадіжок майна.

Внутрішня безпека затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Розпочато кримінальне провадження за ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Усю інформацію передано до Державного бюро розслідувань.

Голова Нацполіції Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу й переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року в російській Уфі троє поліцейських зґвалтували свою колегу на робочому місці у приміщенні дільниці. Як з'ясувалося, один із поліцейських (старший за званням) наказав прийти в кабінет дівчині-дізнавачці. Розпиваючи алкогольні напої, товариші по службі всю ніч знущалися з жертви.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Теги
поліція зґвалтування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
60
4
Смішно
3
Цікаво
44
Сумно
22
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • Імунолог пояснив, як літо "вдарить" по COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги