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На Івано-Франківщині влаштували масове побоїще: момент потрапив на відео

1.7т Читати матеріал російською

В смт Перегінське Івано-Франківської області біля магазину сталася масова бійка в День Незалежності України, 24 серпня.

Відео оприлюднили на сайті "Рожнятівські вісті" (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

На кадрах, знятих очевидцями, видно, як кілька десятків юнаків накинулися з кулаками один на одного і валили на землю.

На Івано-Франківщині влаштували масове побоїще: момент потрапив на відео
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На Івано-Франківщині влаштували масове побоїще: момент потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в День Незалежності України відбулася масова бійка між активістами і групою проросійськи налаштованих чоловіків. Приводом для конфлікту стали плакати з написом "Смерть Росії".

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