На Івано-Франківщині в страшній ДТП загинули підлітки: фото з місця аварії

На Івано-Франківщині в селі Новиця ввечері в п'ятницю, 4 жовтня, відбулася страшна ДТП, в результаті якої загинули двоє підлітків.
Як інформує прес-служба обласної поліції, це сталося близько 18:45.
За попередньою версією правоохоронців, 15-річний житель Новиці за кермом мотоцикла Geon не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.
Від отриманих травм він помер на місці подій. 14-річний пасажир мотоцикла помер у Калуській центральній районній лікарні.
Загиблі в аварії діти
facebook.com/kalushformat
У Facebook-спільноті "Калуський формат" додали, що загиблих звали Владислав і Дмитро.
Поліцейські встановлюють обставини аварії, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Фото з місця ДТП
facebook.com/kalushformat
Фото з місця ДТП
facebook.com/kalushformat
Фото з місця ДТП
facebook.com/kalushformat
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 жовтня "лоб у лоб" зіткнулися маршрутне таксі й автомобіль Daewoo Lanos – постраждало восьмеро людей.
А 28 вересня в Умані на автодорозі Київ-Одеса трапилася масштабна ДТП, в результаті якої було травмовано 11 осіб. Один iз пасажирів помер у лікарні.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".