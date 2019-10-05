На Івано-Франківщині в страшній ДТП загинули підлітки: фото з місця аварії

На Івано-Франківщині в селі Новиця ввечері в п'ятницю, 4 жовтня, відбулася страшна ДТП, в результаті якої загинули двоє підлітків.

Як інформує прес-служба обласної поліції, це сталося близько 18:45.

За попередньою версією правоохоронців, 15-річний житель Новиці за кермом мотоцикла Geon не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.

Від отриманих травм він помер на місці подій. 14-річний пасажир мотоцикла помер у Калуській центральній районній лікарні.

Загиблі в аварії діти facebook.com/kalushformat

У Facebook-спільноті "Калуський формат" додали, що загиблих звали Владислав і Дмитро.

Поліцейські встановлюють обставини аварії, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Фото з місця ДТП facebook.com/kalushformat

Фото з місця ДТП facebook.com/kalushformat

Фото з місця ДТП facebook.com/kalushformat

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 жовтня "лоб у лоб" зіткнулися маршрутне таксі й автомобіль Daewoo Lanos – постраждало восьмеро людей.

А 28 вересня в Умані на автодорозі Київ-Одеса трапилася масштабна ДТП, в результаті якої було травмовано 11 осіб. Один iз пасажирів помер у лікарні.

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