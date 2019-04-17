На Хмельниччині жінка випала з маршрутки і впала в кому

У Шепетівці Хмельницької області жінка сперлася на двері в переповненому автобусі й випала на проїжджу частину.

В результаті падіння вона отримала травму голови і впала в кому, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Вона тримала в руках сумки, особисті речі. Сперлася на двері. Швидше за все, вона задньою частиною тіла натиснула на ручку дверей", — розповів старший слідчий Шепетівського відділу поліції Руслан Порубенській.

За його словами, автобус стоїть на штрафмайданчику, він технічно справний, однак експерти ще не з'ясували, чи відповідає дверна ручка вимогам.

Родичі потерпілої впевнені, що саме ручка стала причиною того, що жінка випала з маршрутки. "Двері були або зовсім закриті, або не зовсім закриті, але ручка була дуже слабенька", — розповідає племінниця потерпілої Анжела Зоріна.

У районній реанімації 63-річну жінку готують до складної операції на голові, вона отримала численні гематоми. Медики кажуть, що після операції буде зрозуміло, чи прийде вона до тями. Інцидент стався ще в неділю, 14 квітня, відтоді пацієнтка так і не вийшла із коми.

Водій маршрутки Олександр Верхогляд, якого відсторонили від роботи, приносить під реанімацію медикаменти. Він взявся оплатити лікування потерпілої. Те, що трапилося, вважає прикрим нещасним випадком.

"Двері механічні. Вона просто помилково сперлася на них перед рухом і притиснула ручку до низу", — зазначив водій.

Власник маршрутки на контакт ні з родичами, ні з журналістами не йде. Хоча в поліції говорять, якщо буде доведено, що травми жінка отримала через несправність транспорту, то кримінальну відповідальність понесе водій.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 7 квітня чоловік впав у маршрутці і отримав травму голови.

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