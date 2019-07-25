Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Хмельниччині з поїзда загадково зникла дитина: її знайшли мертвою

41.6т Читати матеріал російською

У Хмельницькій області біля залізничних колій знайшли тіло 11-річної дитини.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону.

Тіло хлопчика поліція виявила вранці 25 липня у селі Волоське Деражнянського району.

Новини
У Луцьку 11-місячна дитина впала з п'ятого поверху на перехожих

"На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився 11-річний киянин, який цієї ночі поїздом "Рахів – Київ" повертався додому з відпочинку", – йдеться в повідомленні.

Нині поліцейські опитують всіх можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка.

Поїзд (ілюстрація)

Поїзд (ілюстрація)

pravdainform

Прес-секретар Нацполіціі Ярослав Тракало додав, що хлопчика звали Тимофій, і він повертався додому з відпочинку в Яремче.

"Хлопчик Тимофій з групою інших дітей в супроводі вихователя повертався з відпочинку в Яремче. Батьки його повинні були зустрічати в Києві. За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті немає. Призначено судмедекспертиза", - повідомив він.

Тракало зазначив, що під час попереднього огляду вагона з'ясувалося, що був відкритий технічний вихід. Також на ділянці, де знайшли тіло хлопчика, швидкість поїзда була близько 100 км/год.

"Опитали дітей. За їх словами, ніяких бійок, або конфліктів, або сварок не було. О 1:00 ночі діти лягли спати. Речі загиблого залишилися в вагоні", - підкреслив він в коментарі "УП".

За даним фактом поліція відкрила кримінальні провадження у ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) та за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Хмельницький
Теги
поліція дитина померла дитина смерть
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
77
0
Смішно
2
Цікаво
140
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
Google платить $ 6385 до $ 7528 на тиждень для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 6952 в перший тижxдень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Ознайомтеся тут. ........ ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Страна пед0филов.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Sladko Semen
Sladko Semen
Tapasenko 0leg, и не говори...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel