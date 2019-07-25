На Хмельниччині з поїзда загадково зникла дитина: її знайшли мертвою

У Хмельницькій області біля залізничних колій знайшли тіло 11-річної дитини.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону.

Тіло хлопчика поліція виявила вранці 25 липня у селі Волоське Деражнянського району.

"На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився 11-річний киянин, який цієї ночі поїздом "Рахів – Київ" повертався додому з відпочинку", – йдеться в повідомленні.

Нині поліцейські опитують всіх можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка.

Поїзд (ілюстрація) pravdainform

Прес-секретар Нацполіціі Ярослав Тракало додав, що хлопчика звали Тимофій, і він повертався додому з відпочинку в Яремче.

"Хлопчик Тимофій з групою інших дітей в супроводі вихователя повертався з відпочинку в Яремче. Батьки його повинні були зустрічати в Києві. За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті немає. Призначено судмедекспертиза", - повідомив він.

Тракало зазначив, що під час попереднього огляду вагона з'ясувалося, що був відкритий технічний вихід. Також на ділянці, де знайшли тіло хлопчика, швидкість поїзда була близько 100 км/год.

"Опитали дітей. За їх словами, ніяких бійок, або конфліктів, або сварок не було. О 1:00 ночі діти лягли спати. Речі загиблого залишилися в вагоні", - підкреслив він в коментарі "УП".

За даним фактом поліція відкрила кримінальні провадження у ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) та за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

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