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19 травня • оновлено в 01:12
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На Хмельниччині встановили особу 18-річного Героя ЗСУ: обороняв луганський аеропорт

5.3т
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На Хмельниччині за допомогою ДНК-експертизи вдалося ідентифікувати останки 18-річного воїна ЗСУ Сергія Тимощука, який загинув у 2014 році на Донбасі.

Як повідомляє ye.ua, майже шість років Герой-десантник зі Славути вважався зниклим без вісти. Адже наприкінці літа 2014 року військовослужбовець перестав виходити на зв'язок, перебуваючи у зоні проведення АТО в луганському аеропорту.

Сергій Тимощук

Сергій Тимощук

ye.ua

Однак 18 травня у Славутській міській раді повідомили, що за допомогою системи ДНК-ідентифікації останки бійця вдалося встановити. За інформацією виконавчого комітету, воїн загинув 31 серпня 2014 року в бою з російськими окупантами за луганський аеропорт.

"Дуже довгий час тривали пошуки, а декілька місяців тому з’явилося підтвердження, але мама відмовлялася. Зараз родина зробила повторно ДНК-експертизу, яка ще раз підтвердила, що останки належать Сергієві Тимощуку. Було вирішено, що після 22 травня, коли відбудеться чергове пом’якшення карантину, ми домовимося про їх доставку і проведемо захоронення", –розповів міський голова Славути Василь Сидор.

Зазначимо, що Тимощук Сергій Володимирович народився 16 вересня 1995 року.

Він служив у львівській військовій частині А0284 – 80 аеромобільній бригаді.

Сергій Тимощук

Сергій Тимощук

ye.ua

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
АТО на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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