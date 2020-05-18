На Хмельниччині за допомогою ДНК-експертизи вдалося ідентифікувати останки 18-річного воїна ЗСУ Сергія Тимощука, який загинув у 2014 році на Донбасі.

Як повідомляє ye.ua, майже шість років Герой-десантник зі Славути вважався зниклим без вісти. Адже наприкінці літа 2014 року військовослужбовець перестав виходити на зв'язок, перебуваючи у зоні проведення АТО в луганському аеропорту.

Сергій Тимощук ye.ua

Однак 18 травня у Славутській міській раді повідомили, що за допомогою системи ДНК-ідентифікації останки бійця вдалося встановити. За інформацією виконавчого комітету, воїн загинув 31 серпня 2014 року в бою з російськими окупантами за луганський аеропорт.

"Дуже довгий час тривали пошуки, а декілька місяців тому з’явилося підтвердження, але мама відмовлялася. Зараз родина зробила повторно ДНК-експертизу, яка ще раз підтвердила, що останки належать Сергієві Тимощуку. Було вирішено, що після 22 травня, коли відбудеться чергове пом’якшення карантину, ми домовимося про їх доставку і проведемо захоронення", –розповів міський голова Славути Василь Сидор.

Зазначимо, що Тимощук Сергій Володимирович народився 16 вересня 1995 року.

Він служив у львівській військовій частині А0284 – 80 аеромобільній бригаді.

Сергій Тимощук ye.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Львові 20 лютого 2020 року попрощалися з військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Михайлом Турчином, який загинув 5 вересня 2014 року на Донбасі.

Без вісти зниклим його вважали, починаючи з 5 вересня 2014 року, коли він зник у Новоайдарському районі Луганської області. Він був похований як безіменний Герой у братській могилі.

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