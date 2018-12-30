На Хмельниччині вантажівка протаранила кафе: є жертви

У Хмельницькій області вантажівка влетіла в будинок на узбіччі, у результаті чого загинули троє людей.

Як повідомляє прес-служба обласного управління поліції, це сталося у ніч на 30 грудня біля села Давидківці.

"Вантажівка під керуванням 38-річного хмельничанина рухалася із Одеси у напрямку Хмельницького. На перехресті транспортний засіб із невстановлених поки причин з’їхав із дороги на узбіччя та врізався у недіюче кафе. У кабіні автомобіля на той момент було п’ятеро людей – водій і четверо пасажирів. Троє із них – водій і двоє чоловіків 1990 та 1994 років народження – загинули на місці події", – йдеться у повідомленні.

Також травми отримали двоє чоловіків 1982 і 1994 років народження. Їх шпіталізували. Уточнюється, що кабіну вантажівки було настільки сильно пошкоджено, що рятувальникам довелося вирізати тіла загиблих і постраждалих за допомогою спеціального обладнання.

"Нині за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", – підсумували у поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Києвом сталася ДТП за участю легкового авто і вантажівки, у результаті чого загинули троє людей.