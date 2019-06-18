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На Хмельниччині трапилася ДТП із пасажирським автобусом: один загинув, троє в реанімації

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У Хмельницькій області вночі 18 червня трапилася аварія з пасажирським автобусом і вантажівкою. В результаті ДТП загинула одна особа, ще троє травмувалися.

Надзвичайна подія відбулася в смт Війтівці. За попередніми даними, водій рейсового автобуса "Неаполь – Херсон" зіткнувся з автомобілем-тягачем із причепом, який їхав у попутному напрямку, повідомили в прес-службі поліції Хмельницької області.

Автобус врізався в причіп, вилетів у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії загинув 31-річний чоловік.

ДТП

ДТП

Поліція в Хмельницькій області

Аварія з автобусом із Неаполя

Аварія з автобусом із Неаполя

Поліція в Хмельницькій області

"Ще три жінки 1955, 1956 і 1957 років народження отримали пошкодження і перебувають у реанімації. Загалом в автобусі було 26 пасажирів", – повідомили правоохоронці.

Водія автобуса затримали, розпочато розслідування ДТП.

На Хмельниччині трапилася ДТП із пасажирським автобусом: один загинув, троє в реанімації

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Як писав OBOZREVATEL, у Словаччині в п'ятницю, 31 травня, український автобус із десятьма пасажирами зіткнувся з вантажівкою. Ніхто з учасників аварії не отримав серйозних травм.

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Місце
УкраїнаХмельницький
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