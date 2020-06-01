На Херсонщині знайшли тіло військового зі слідами стрільби: названо причину загибелі

Розслідування 13:45, 1.06.2020 Оновлено: 13:52, 1.06.2020

У понеділок, 1 червня, близько 11:00 в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням.

Як повідомила пресслужба бригади у Facebook, за попередньою версією слідства військовий вчинив самогубство.

Загиблий військовий служив у 95-й ОДШБр

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗСУ та правоохоронних органів.

Тривають слідчі дії.

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