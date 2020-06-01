Головна Новини
1 червня • оновлено в 13:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Херсонщині знайшли тіло військового зі слідами стрільби: названо причину загибелі

1.5т
Читати матеріал російською

У понеділок, 1 червня, близько 11:00 в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням.

Як повідомила пресслужба бригади у Facebook, за попередньою версією слідства військовий вчинив самогубство.

Загиблий військовий служив у 95-й ОДШБр

Загиблий військовий служив у 95-й ОДШБр

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗСУ та правоохоронних органів.

Тривають слідчі дії.

На Херсонщині знайшли тіло військового зі слідами стрільби: названо причину загибелі

Скрін Facebook

Новина оновлюється...

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги