На Херсонщині знайшли тіло військового зі слідами стрільби: названо причину загибелі

У понеділок, 1 червня, близько 11:00 в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням.

Як повідомила пресслужба бригади у Facebook, за попередньою версією слідства військовий вчинив самогубство.

Загиблий військовий служив у 95-й ОДШБр

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗСУ та правоохоронних органів.

Тривають слідчі дії.

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