На Херсонщині знайшли тіло військового зі слідами стрільби: названо причину загибелі

У понеділок, 1 червня, близько 11:00 в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням.
Як повідомила пресслужба бригади у Facebook, за попередньою версією слідства військовий вчинив самогубство.
Загиблий військовий служив у 95-й ОДШБр
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗСУ та правоохоронних органів.
Тривають слідчі дії.
Скрін Facebook
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