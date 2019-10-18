На Херсонщині затримали браконьєрів з червонокнижним уловом на 89 млн грн

Поліцейські затримали браконьєрів з уловом червонокнижних крабів на більш ніж 89 млн грн на території національного парку "Джарилгацький" в Херсонській області.

Як повідомляє прес-центр Нацполіціі області, відпрацьовуючи акваторію Чорного моря, правоохоронці помітили моторний човен, на борту якого було 4 людини.

Під час перевірки виявилося, що вони за допомогою заборонених знарядь виловили 1603 крабів, занесених до Червоної книги.

На Херсонщині затримали браконьєрів

На Херсонщині затримали браконьєрів

На Херсонщині затримали браконьєрів

Крабів випустили назад у воду. Тим самим було попереджено нанесення збитків природному середовищі на суму 89 мільйонів 311 тисяч гривень. Плавзасіб вилучено як речовий доказ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.249 КК України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Браконьєрам може загрожувати обмеження волі на строк до 3 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території житлового масиву Троєщина в Києві помітили діяльність браконьєрів поруч з озером Алмазне.

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