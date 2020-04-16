На Херсонщині вибухнула військова вантажівка з боєприпасами. Фото

У Херсонській області 16 квітня під час транспортування вибухнули боєприпаси.

Детонація сталася близько 12:00 після загоряння військової вантажівки, повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

У ДБР уточнили, що під час руху військової техніки до місця дислокації сталося загоряння військового автомобіля "КрАЗ", яким керував військовослужбовець ЗСУ. В кузові знаходилися боєприпаси, які здетонували і спровокували вибух.

Постраждалих серед особового складу військовослужбовців і цивільного населення немає.

ДБР відкрило кримінальне провадження за частиною 1 статті 412 (необережне знищення зброї, боєприпасів, засобів пересування або іншого військового майна, яке спричинило шкоду у великих розмірах) КК. Слідчі оглядають місце події і встановлюють причини займання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Донецькій області під час планових навчань ЗСУ вибухнув міномет. Внаслідок трагедії помер 24-річний військовий, ще восьмеро людей отримали поранення.

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