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16 квітня • оновлено в 21:02
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На Херсонщині вибухнула військова вантажівка з боєприпасами. Фото

3.2т
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У Херсонській області 16 квітня під час транспортування вибухнули боєприпаси.

Детонація сталася близько 12:00 після загоряння військової вантажівки, повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

На Херсонщині вибухнула військова вантажівка з боєприпасами

У ДБР уточнили, що під час руху військової техніки до місця дислокації сталося загоряння військового автомобіля "КрАЗ", яким керував військовослужбовець ЗСУ. В кузові знаходилися боєприпаси, які здетонували і спровокували вибух.

На Херсонщині вибухнула військова вантажівка з боєприпасами

Постраждалих серед особового складу військовослужбовців і цивільного населення немає.

На Херсонщині вибухнула військова вантажівка з боєприпасами

ДБР відкрило кримінальне провадження за частиною 1 статті 412 (необережне знищення зброї, боєприпасів, засобів пересування або іншого військового майна, яке спричинило шкоду у великих розмірах) КК. Слідчі оглядають місце події і встановлюють причини займання.

На Херсонщині вибухнула військова вантажівка з боєприпасами

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Донецькій області під час планових навчань ЗСУ вибухнув міномет. Внаслідок трагедії помер 24-річний військовий, ще восьмеро людей отримали поранення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань пожежа вибух
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Это Путин сделал....бл@ буду.
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Розслідування

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