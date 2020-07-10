На Херсонщині школярка наковталася ртуті та таблеток: дівчинку не врятували

Тимур Григоренко Розслідування 14:24, 10.07.2020 Оновлено: 15:29, 10.07.2020

У Генічеську, Херсонської області від отруєння пігулками та ртуттю померла школярка, що тільки перейшла в 8-й клас.

Як повідомляє видання "Новий візит" дівчинка раніше таким способом намагалася накласти на себе руки. Для порятунку життя її доставили в реанімацію Генічеської лікарні, але вона померла.

Відзначається, що спершу лікарі відкачали дитину та навіть привели її до тями. З нею спілкувалися coціaльні працівники та співробітники поліцейської служби ювенальної превенції

Видання пише, що підліток вирішила піти з життя після конфлікту з матір'ю та вітчимом. Вони нібито обмежували її особисту свoбoду. Відомо, що дівчинка ужe двічі втікала з дoму. При цьому раніше вона також намагалася вчинити суїцид

Даною подією зайнялася місцева поліція, обставини трагедії з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області 17-річний хлопець наклав на себе руки, стрибнувши в 20-метрову трубу.

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