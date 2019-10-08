На Херсонщині підпалили будинок подружжя суддів: перші подробиці та фото

У вівторок вночі, 8 жовтня, у селі Малокаховка Херсонської області підпалили будинок подружжя суддів.

До правоохоронців близько 3:00 зателефонував місцевий житель та повідомив, що горить сусідське помешкання, написала пресслужба поліції Херсонської області.

В будинку жили чоловік і дружина, що працюють суддями. Протягом двох годин рятувальники ліквідували вогонь, ніхто із господарів не постраждав.

На Херсонщині підпалили будинок подружжя суддів

За словами начальника Каховського відділу поліції Олексія Войчека, пожежа виникла внаслідок підпалу – на місці виявили пляшки із залишками легкозаймистої речовини.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 378 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного".

Основною версією є скоєння злочину у зв'язку зі службовою діяльністю потерпілих. Поліцейські розпочали проводити слідчо-розшукові заходи для встановлення причетних до підпалу. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 15 років.

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Також до керівників правоохоронних органів звернувся голова Ради суддів України Богдан Моніч із вимогою швидкого розслідування "зухвалого замаху на життя суддів Херсонської області". Про це написала пресслужба Ради суддів України на своїй сторінці у Facebook.

У дописі зазначили, що незнайомці закинули пляшки із запалювальною сумішшю на подвір'я та у вікно будинку. Виявилося, що чоловік і дружина були працівниками Чаплинського районного суду та Новокаховського міського суду Херсонської області.

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