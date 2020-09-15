На Херсонщині перекинулася фура з помідорами, водій загинув

Obozrevatel Розслідування 11:43, 15.09.2020 Оновлено: 11:52, 15.09.2020

У Каховському районі Херсонської області перекинулася вантажівка з причепом, унаслідок чого загинув водій машини.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, фура з'їхала в кювет.

"Попередньо встановлено, що в тягача IVECO, навантаженого помідорами, який їхав у бік Херсона, лопнуло переднє колесо, і машину "потягнуло" в кювет, де вона перекинулася. Водія, 49-річного жителя Херсонської області, викинуло з кабіни – від отриманих травм він загинув на місці ДТП", – розповіло джерело.

У вантажівки лопнуло переднє колесо.
фото з місця ДТП
Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся.
фото з місця ДТП
Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся.
фото з місця ДТП

Він додав, що за фактом смертельної аварії поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ніч на 15 вересня в Києві на Троєщині трапилася масштабна ДТП за участю восьми автомобілів.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Київський готель "Дніпро" остаточно продали російським олігархам

Військові літаки України та США пронеслися поблизу Криму: патрулі стануть постійними

У Єрмака знайшли зв'язки з бізнесменом з оточення Путіна

ЗМІ повідомили про кому Кернеса, у міськраді зробили заяву

Если выиграет Лукашенко, беларусы станут оккупантами