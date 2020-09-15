На Херсонщині перекинулася фура з помідорами, водій загинув

У Каховському районі Херсонської області перекинулася вантажівка з причепом, унаслідок чого загинув водій машини.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, фура з'їхала в кювет.

"Попередньо встановлено, що в тягача IVECO, навантаженого помідорами, який їхав у бік Херсона, лопнуло переднє колесо, і машину "потягнуло" в кювет, де вона перекинулася. Водія, 49-річного жителя Херсонської області, викинуло з кабіни – від отриманих травм він загинув на місці ДТП", – розповіло джерело.

У вантажівки лопнуло переднє колесо. фото з місця ДТП

Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. фото з місця ДТП

Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. фото з місця ДТП

Він додав, що за фактом смертельної аварії поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ніч на 15 вересня в Києві на Троєщині трапилася масштабна ДТП за участю восьми автомобілів.