На Херсонщині пенсіонер через ревнощі розстріляв подружню пару: моторошні подробиці

У Каланчацькому районі Херсонської області 66-річний пенсіонер під час сварки в стані алкогольного сп'яніння застрелив подружню пару.

Інцидент трапився в суботу, 8 червня, повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Херсонській області.

"Близько 19:10 у чергову частину Каланчацького відділення поліції зателефонувала мешканка районного центру. Вона повідомила, що її колишній чоловік застрелив 42-річного громадянина і 45-річну жінку, за адресою їх спільного проживання. Слідчо-оперативна група виявила підозрюваного за місцем його проживання в нетверезому стані", – сказано в повідомленні.

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Правоохоронці знайшли чоловіка з мисливською рушницею в руках. Пенсіонер розповів поліцейським, що близько 17:00 прийшов до потерпілих в гості. Під час застілля господар будинку приревнував гостя до своєї співмешканки. Виникла сварка і бійка. Підозрюваний збігав додому за рушницею, повернувся і застрелив подружжя. Після чого зателефонував синові і розповів, що накоїв.

Відзначається, що пенсіонер був затриманий за підозрою в умисному вбивстві за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Звенигородці Черкаської області невідомий застрелив подружню пару бізнесменів.

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