Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

На Херсонщині на виборах назріла НП через туристів

4.4т Читати матеріал російською

На Херсонщині на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 виникли проблеми з бюлетенями через велику кількість відпочиваючих на Арабатській Стрілці, які змінили місце голосування.

Ця ж проблема стосується військових в ОВО №185. Про назрілу НП повідомив у Facebook Комітет виборців України. "Усі подробиці виборів в Раду в Україні, дивіться тут ).

Так, у селі Стрілкове додалося 500 виборців – голосувати тут повинні 1786 осіб, бюлетенів отримали 1286.

Новини
Що буде з курсом долара після виборів: опублікований прогноз

Вибори в Раду 2019

Вибори в Раду 2019

Депо

Усього на Херсонщині на виборах до ВРУ тимчасово змінили місце голосування майже 9200 громадян, що на 3000 більше, ніж на виборах президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Бахмут Донецької області (624-я Дільнично-виборча комісія) було зафіксовано першу спробу фальсифікації результатів позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

Усе про скандали і порушеннях на виборах у ВР 21 липня читайте тут.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel