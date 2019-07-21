На Херсонщині на виборах назріла НП через туристів

На Херсонщині на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 виникли проблеми з бюлетенями через велику кількість відпочиваючих на Арабатській Стрілці, які змінили місце голосування.

Ця ж проблема стосується військових в ОВО №185. Про назрілу НП повідомив у Facebook Комітет виборців України. "Усі подробиці виборів в Раду в Україні, дивіться тут ).

Так, у селі Стрілкове додалося 500 виборців – голосувати тут повинні 1786 осіб, бюлетенів отримали 1286.

Вибори в Раду 2019 Депо

Усього на Херсонщині на виборах до ВРУ тимчасово змінили місце голосування майже 9200 громадян, що на 3000 більше, ніж на виборах президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Бахмут Донецької області (624-я Дільнично-виборча комісія) було зафіксовано першу спробу фальсифікації результатів позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

Усе про скандали і порушеннях на виборах у ВР 21 липня читайте тут.

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