На Херсонщині мати-студентка сховала дитину в пакеті: немовля померло

У місті Олешки на Херсонщині померла новонароджена дівчинка, знайдена 30 січня в поліетиленовому пакеті в кімнаті студентського гуртожитку.

У важкому стані її одразу ж доставили до лікарню поліцейські. Однак незважаючи на зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося. Про це повідомляє в прес-службі ГУНП в Херсонській області.

Водночас правоохоронці нагадали передісторію того, що трапилося. Так, раніше медики Олешківської лікарні повідомили їм про 17-річну студентку, яка надійшла до них із кровотечею як після пологів. Дівчина зізналася, що була на 16-му тижні вагітності й самостійно зробила аборт в туалеті. Однак огляд показав, що насправді термін вагітності був набагато більшим і все вказувало на пологи.

На Херсонщині студентка народила в гуртожитку і сховала дитину в пакеті

До гуртожитку, де проживала студентка, виїхала слідчо-оперативна група. У кімнаті породіллі поліцейські виявили в шафі зав'язаний поліетиленовий пакет. Усередині в ганчірках була замотана новонароджена дівчинка, яка вже ледь дихала...

З переохолодженням дитину швидкою доставили до дитячої обласної лікарні, але, як уже зазначалося, до вечора того ж дня вона померла.

За словами вахтерки гуртожитку, про вагітність студентки вона не знала. Але додала, що приблизно опівночі дівчина поскаржилася на біль у спині і жінка дала їй таблетки. На світанку неповнолітня знову поскаржилася на погіршення самопочуття і їй викликали швидку. Водночас лікарям студентка нічого не пояснила. Але після її заяви про аборт дівчину таки госпіталізували.

За даними поліції, породілля – мешканка Білозерського району, а в Олешках вчилася.

Дитину виявили в поліетиленовому пакеті у кімнаті гуртожитку hr.npu.gov.ua

Як повідомляють у ГУНП Херсонщини, поки тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Нині також відкрито кримінальне провадження за ст. 117 "Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня в Солом'янському районі Києва безпритульний виявив труп немовляти в сміттєвому контейнері.

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