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11 червня • оновлено в 12:52
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На Херсонщині мати бійця ВСУ повісилася після загибелі сина

2.1т
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Мати бійця 95-ї десантно-штурмової бригади Віталія Лайчука, якого 1 червня знайшли з вогнепальним пораненням в Херсонській області, наклала на себе руки.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". 49-річна жінка відмовилася вірити у версію слідства про те, що її син сам вистрілив собі в скроню з пістолета.

На Херсонщині мати бійця ВСУ повісилася після загибелі сина

На Херсонщині мати бійця ВСУ повісилася після загибелі сина

Комсомольська правда

Тіло 23-річного сина жінці віддали в день її народження. А через п'ять днів після похорону вона повісилася.

Сестра загиблого Ірина Назарова написала в соцмережі, що Віталій був офіцером, командиром взводу, планував робити в будинку ремонт, купувати авто, допомагати матері. Тому в його самогубство ніхто з рідних не повірив.

"Людина, яка все життя була правшой, не могла поламаними руками вистрілити в ліву скроню. З такими травмами чоловік і не виживе. Тіло як конструктор зібрали і віддали", – написала сестра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі від кулі снайпера загинув молодий воїн ВСУ.

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Місце
Україна Херсон
Тег
самогубство
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