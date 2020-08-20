Ексчиновниця ОДА організувала агентурну мережу на Херсонщині: інформацію "зливали" ФСБ РФ

На території Херсонської області викрили агентурну мережу ФСБ Росії під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.

Діяльність зловмисників припинили контррозвідники Служби безпеки України, повідомляється на сайті відомства.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що громадянка України була завербована співробітником ФСБ під час перебування в анексованому Криму в 2015 році.

Вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ. Жінка також повинна була вивчати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні, передавати дані про діяльність місцевих органів держвлади та управління, неурядових міжнародних фондів і організацій, а також окремих лояльних до РФ політичних і громадських діячів.

Для виконання розвідувальних завдань ФСБ колишня чиновниця привернула інших жителів Херсона, які підтримували Росію. Дані вона передавала через канали електронного зв'язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву.

За місцем проживання членів агентурної мережі тривають невідкладні слідчі дії. Під час обшуків виявлено докази причетності до проведення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, електронні накопичувачі інформації. Також були знайдені російські агітаційні матеріали і російські рублі.

Керівницю агентурної мережі затримано, їй підготовлено підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК.

Процесуальний статус інших учасників мережі буде визначено за результатами завершення слідчих дій.

Речові докази. ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади України та об'єкти критичної інфраструктури. До цього причетне хакерське угруповання Gamaredon, за яким стоять спецслужби Російської Федерації.

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