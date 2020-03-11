На Херсонщині дитина повісилася на собачому ошийнику через комп'ютер

На Херсонщині, в селі Преображенка Чаплинського району, 11-річний хлопчик повісився на собачому ошийнику.

Причиною цього нібито послужила заборона матері грати в улюблену комп'ютерну гру. Про це повідомляє "Херсон типовий".

"Бажаючи зробити свого персонажа сильнішим, він оплатив його "покращення", через що вдома виник скандал – мати виховувала сина одна, і зайвих грошей на розваги в будинку не було", – йдеться в матеріалі.

11-річний хлопчик повісився на собачому ошийнику в селі на Херсонщині

Зазначається, що на цьому конфлікт не закінчився. Пізніше син взяв у матері без дозволу подаровану їй на 8 березня коробку цукерок, і поласував ними. Нібито саме через це жінка знову лаяла сина, що в результаті стало так званою останньою краплею.

Хлопчик наклав на себе руки, повісившись на собачому ошийнику, який закріпив на стіні сараю у дворі. Водночас він також залишив передсмертну записку.

За словами начальника відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції Херсонщини Ярослава Шанька, сім'я на обліку як неблагополучна не перебувала. Він підкреслив, що батько хлопчика декілька років тому помер, а двоє старших дітей виросли і вже жили окремо, тому син ріс тільки під наглядом матері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чернігівщині в селі Мала Дівиця мати знайшла у дворі будинку повішеним свого п'ятирічного сина.

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