На Херсонщині чоловік влаштував стрілянину: є поранений, на місце викликали КОРД. Фото
У четвер, 30 липня, в Херсонській області чоловік із ознаками наркотичного сп'яніння влаштував стрілянину з мисливської рушниці. Стрілок зачинився в будинку й почав стріляти по знайомих, із якими мав конфлікт.
Як повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку, в результаті стрілянини одна особа отримала поранення.
Для затримання чоловіка було залучено спецназ КОРД, який оточив місце події. Стрілок був затриманий завдяки роботі "поліції діалогу". В результаті спецоперації стрілка затримано без застосування зброї.
Потерпілому надано медичну допомогу, його життю і здоров'ю нічого не загрожує. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтавській області, поблизу міста Пирятина, виявлено автомобіль із простреленими вікнами, всередині якого знайшли тіло чоловіка.