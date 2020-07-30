На Херсонщині чоловік влаштував стрілянину: є поранений, на місце викликали КОРД. Фото

У четвер, 30 липня, в Херсонській області чоловік із ознаками наркотичного сп'яніння влаштував стрілянину з мисливської рушниці. Стрілок зачинився в будинку й почав стріляти по знайомих, із якими мав конфлікт.

Як повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку, в результаті стрілянини одна особа отримала поранення.

Для затримання чоловіка було залучено спецназ КОРД, який оточив місце події. Стрілок був затриманий завдяки роботі "поліції діалогу". В результаті спецоперації стрілка затримано без застосування зброї.

Потерпілому надано медичну допомогу, його життю і здоров'ю нічого не загрожує. Слідчі дії тривають.

Поліція на місці події Департамент карного розшуку

КОРД Департамент карного розшуку

Затримання стрілка Департамент карного розшуку

Стрілок був затриманий без застосування зброї Департамент карного розшуку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтавській області, поблизу міста Пирятина, виявлено автомобіль із простреленими вікнами, всередині якого знайшли тіло чоловіка.