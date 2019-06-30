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На Херсонщині 9-річна дівчинка вчинила моторошне самогубство

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У Херсонській області, 29 червня, дев'ятирічна дівчинка покінчила життя самогубством.

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook написав, що дитина повісилася.

"Я багато чого можу зрозуміти, але тільки не самогубство 9-річної дитини. Вчора ввечері в Херсонській області дев’ятирічна дівчинка пішла до ванної кімнати, мати через деякий час звернула увагу, що донька зачинилася та не виходить, покликала чоловіка вони зламали двері й побачили свою доньку, повішаною на ручці дверей", – розповів він.

Самогубство - діти

Самогубство - діти

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За словами Аброськіна, для нього питання, чому дитина приймає рішення повіситися, є відкритим.

"У своєму дитинстві у себе в селі в такому віці я навіть і не знав, що можна себе вбити таким чином. Ми весь день знаходилися на вулиці, й тільки вночі моя мати мила мене, коли вже спав без ніг. Ми всі були різні й в той же час однакові: сварилися, іноді билися один з одним, практично ніколи не хворіли, в маленькому віці ми вже знали, що потрібно допомагати батькам, знали, що потрібно вчитися, але ніколи ніхто з нас не цікавився питанням як вбити себе. Що ж змінилося", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві дівчинка 2002 року народження викинулася з вікна 11-го поверху житлового будинку на Борщагівці. Однією з версій стала гра "Синій кит". Пізніше в селі Туради на Львівщині знайшли повішеним 11-річного хлопчика, який грав в схожу гру.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
Теги
самогубстводітиполіція
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