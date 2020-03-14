13 марта, в пятницу, 4 отделом ГО БКОЗ Харьковского Управления СБУ совместно ТУ ГБР, задокументирована противоправная деятельность группы лиц во главе с должностным лицом Слобожанской таможни ГТС Украины, которые организовали незаконную переправку граждан через государственную границу Украины в обход установленных пунктов пропуска.
Так, сотрудниками отдела подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой областного Управления СБУ, совместно со следователями ГБР, задержан организатор канала нелегальной миграции - главного государственного инспектора таможенного поста "Купянск" Слобожанской таможни ГТСУ Бородаева С. в г. Купянске.
Одновременно, в районе с. Тополя Двуречанского района Харьковской области, в пограничные полосе, задержаны двое его сообщников граждан Украины Канюкина А.В. и Задорожного В.А., при попытке перемещения трех нелегальных мигрантов из Украины в РФ, через государственную границу в обход установленных пунктов пропуска.
Указанные лица получили за осуществление незаконного перемещения денежное вознаграждение в размере 4500 долларов США. Денежные средства изъяты у фигурантов при обыске транспортного средства.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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