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14 березня • оновлено в 13:51
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Павло Верещагін
Павло Верещагін
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На Харьковщине задержан организатор канала нелегальной миграции

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13 марта, в пятницу, 4 отделом ГО БКОЗ Харьковского Управления СБУ совместно ТУ ГБР, задокументирована противоправная деятельность группы лиц во главе с должностным лицом Слобожанской таможни ГТС Украины, которые организовали незаконную переправку граждан через государственную границу Украины в обход установленных пунктов пропуска.

Так, сотрудниками отдела подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой областного Управления СБУ, совместно со следователями ГБР, задержан организатор канала нелегальной миграции - главного государственного инспектора таможенного поста "Купянск" Слобожанской таможни ГТСУ Бородаева С. в г. Купянске.

Одновременно, в районе с. Тополя Двуречанского района Харьковской области, в пограничные полосе, задержаны двое его сообщников граждан Украины Канюкина А.В. и Задорожного В.А., при попытке перемещения трех нелегальных мигрантов из Украины в РФ, через государственную границу в обход установленных пунктов пропуска.

На Харьковщине задержан организатор канала нелегальной миграции
На Харьковщине задержан организатор канала нелегальной миграции
На Харьковщине задержан организатор канала нелегальной миграции
На Харьковщине задержан организатор канала нелегальной миграции

Указанные лица получили за осуществление незаконного перемещения денежное вознаграждение в размере 4500 долларов США. Денежные средства изъяты у фигурантов при обыске транспортного средства.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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Автор
Павло Верещагін Павло Верещагін
Тема
Українська митниця
Місце
Україна
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