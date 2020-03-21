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21 березня • оновлено в 15:48
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Павло Верещагін
Павло Верещагін
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На Харьковщине разоблачили схему военной контрабанды в Россию

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Дорогие друзья, хочу сообщить об интересном событии, которое произошло в Харьковской области.

Сотрудниками отдела борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой БКОЗ УСБУ в Харьковской области в рамках уголовного производства по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 333 УК Украины, разоблачена и задокументирована масштабная схема поставок военной продукции отечественных оборонных предприятий в РФ.

В рамках работы по указанному уголовному производству установлено, что к функционированию указанной противоправной схемы причастны более 20 человек, а также задействованы коммерческие структуры, в т.ч. фиктивные, расположенные на территории Украины, Польши, Латвии, РФ, представители криминальных кругов, занимающихся контрабандной деятельностью.

На Харьковщине разоблачили схему военной контрабанды в Россию
На Харьковщине разоблачили схему военной контрабанды в Россию

В ходе спецоперации, сотрудниками 4 отдела ГО БКОЗ Харьковского Управления СБУ задержан один из активных участников преступной группы на территории Дергачевского района Харьковской области при попытке незаконного перемещения товаров военного назначения вне пунктов таможенного контроля. С внедорожника задержанного изъяты 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет.

На Харьковщине разоблачили схему военной контрабанды в Россию
На Харьковщине разоблачили схему военной контрабанды в Россию
На Харьковщине разоблачили схему военной контрабанды в Россию
На Харьковщине разоблачили схему военной контрабанды в Россию
На Харьковщине разоблачили схему военной контрабанды в Россию

В рамках указанного уголовного производства 20.03.2020г. в общем проведено более 30 обысков по местам работы и проживания фигурантов дела, местам хранения товаров военного назначения на территории Харьковской и Николаевской областей.

Двум участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201 УК Украины. Сейчас готовятся сообщение о подозрении другим участникам противоправной схемы.

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Автор
Павло Верещагін Павло Верещагін
Теми
Контрабанда в Україні контрабанда
Місце
Україна
Теги
контрабанда Державна митна служба України
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ttt ta
ttt ta
Идем в яндекс, забиваем "контактор ткс 101 код" и покупаем в любом московском магазине по 2000-3500 за штуку. Сдается мне - это ПЕРЕМОЖИЩА
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Хоч хтось щось робить, а не піариться!!!
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