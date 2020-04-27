На Харківщині зникла 6-річна дівчинка: до пошуків залучили Нацгвардію і вертольоти. Фото й прикмети дитини

Марина Ліснічук Розслідування 15:39, 27.04.2020 Оновлено: 16:19, 27.04.2020

У Золочівському районі Харківської області організували спецоперацію з пошуку 6-річної Мілени Шевєльової, яка 26 квітня зникла в селі Соснівка.

Як повідомили у пресслужбі ГУ НП області, дівчинка вийшла з дому бабусі, до якої приїхала в гості, о 18:00 в неділю й досі її ніхто не бачив. У мережі опублікували знімки зниклої дитини (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що до пошукової операції залучили Національну гвардію і підняли в небо вертольоти.

Зникла Мілена Шевельова

Прикмети зниклої дитини:

  • на вигляд 6-7 років;

  • зріст 130 см, худорлявої статури;

  • коротке світле волосся;

  • зелено-карі очі, носить окуляри.

Мілена була вдягнена у куртку бузково-рожевого кольору з капюшоном, чорні кросівки "Nike" з рожевими вставками, чорні спортивні штани.

Зникла Мілена Шевельова
Facebook/Харків Time

"На розшук дитини по тривозі піднято особовий склад Золочівського відділення та найближчих територіальних підрозділів поліції. До пошукових заходів також приєдналися курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ та військовослужбовці Нацгвардії України. Пошукова операція проводиться із залученням водолазів та сил авіації", – повідомляють правоохоронці.

Пошукова операція

Всіх, хто знає або здогадується, де може перебувати дитина, має якусь інформацію про неї, просять повідомити за телефонами: (05764) 5-14-33, (063) 830-47-68, (05764) 5-16- 63, 102 або іншими доступними способами.

Зникла Мілена Шевельова
Facebook/Харків Time
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Дніпропетровщині поліція розшукувала 15-річну Катерину Ніколаєву і 16-річного Євгена Касінського. Діти навчаються в одній школі.

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