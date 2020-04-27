На Харківщині знайшли мертвою зниклу 6-річну дівчинку

Кирило Лютий Розслідування 19:12, 27.04.2020 Оновлено: 19:34, 27.04.2020

У Харківській області знайшли мертвою зниклу 6-річну Мілену Шєвельову.

Тіло виявила пошукова група на краю поля в восьми кілометрах від рідного села Соснівка Злочевського району, повідомили в поліції.

"За попередніми даними, дитина померла від переохолодження", – інформують правоохоронці.

Мілена Шевельова
Facebook/Харків Time
Мілена Шевельова
Facebook/Харків Time

Дівчинка пропала 26 квітня, коли вийшла з дому бабусі. До пошукової операції залучили Національну гвардію, співробітників ДСНС, волонтерів, представників місцевої влади та інших людей. Також спеціально підняли в небо вертольоти.

Мілена Шевельова
Пошукова операція

Як писав OBOZREVATEL, у Львові на території покинутої військової частини знайшли тіло 38-річної жінки. Вона виявилася місцевою мешканкою, поліція знайшла сліди насильницької смерті.

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