На Харківщині знайшли мертвою зниклу 6-річну дівчинку
У Харківській області знайшли мертвою зниклу 6-річну Мілену Шєвельову.
Тіло виявила пошукова група на краю поля в восьми кілометрах від рідного села Соснівка Злочевського району, повідомили в поліції.
"За попередніми даними, дитина померла від переохолодження", – інформують правоохоронці.
Дівчинка пропала 26 квітня, коли вийшла з дому бабусі. До пошукової операції залучили Національну гвардію, співробітників ДСНС, волонтерів, представників місцевої влади та інших людей. Також спеціально підняли в небо вертольоти.
Як писав OBOZREVATEL, у Львові на території покинутої військової частини знайшли тіло 38-річної жінки. Вона виявилася місцевою мешканкою, поліція знайшла сліди насильницької смерті.