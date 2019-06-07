На Харківщині знайшли мертвими батька з дочкою у дитсадку: що трапилося

У Харківській області знайшли тіла чоловіка і жінки — батька і доньки, правоохоронці встановлюють обставини смерті.

Як повідомила прес-служба ГУ Нацполіції області, 7 червня до чергової частини надійшло повідомлення з дитячого садка села Вербівка про виявлення тіл у стічній ямі.

За словами працівників дошкільного закладу з'ясувалося, що 57-річний працівник дитсадка проводив ремонтні роботи. Його 33-річна дочка, яка також працювала у дитячому садку медсестрою, помітила, що батько тривалий час відсутній. Жінка пішла на допомогу і не повернулася.

Ілюстрація Перший кабельний

Зазначений факт внесено до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня у місті Коломия було знайдено мертвими мецената Михайла Петріва та його дружину.

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