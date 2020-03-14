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14 березня • оновлено в 13:51
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На Харківщині затримано організатора каналу нелегальної міграції

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4 відділом ГО БКОЗ Харківського Управління СБУ спільно ТУ ГБР, задокументовано протиправну діяльність групи осіб на чолі з посадовою особою Слобожанської митниці ДМС України, які організували незаконне переправлення громадян через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску. Про це написав у своєму блозі для OBOZREVATEL Павло Верещагін.

"Співробітниками відділу підрозділу боротьби з корупцією в митних органах і контрабандою обласного Управління СБУ, спільно зі слідчими ГБР, затримано організатора каналу нелегальної міграції - головного державного інспектора митного поста" Куп'янськ "Слобожанської митниці ДМСУ Бородаєва С. в м Куп'янську", – повідомив блогер .

Павло Верещагін уточнив, що одночасно, в районі с. Тополя Дворічанського району Харківської області, в прикордонні смузі, затримані двоє його спільників громадян України Канюкіна А.В. і Задорожного В.А., при спробі переміщення трьох нелегальних мігрантів з України в РФ, через державний кордон в обхід встановлених пунктів пропуску.

Зазначені особи отримали за здійснення незаконного переміщення грошову винагороду в розмірі 4500 доларів США. Грошові кошти вилучено у фігурантів під час обшуку транспортного засобу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

На Харківщині затримано організатора каналу нелегальної міграції
На Харківщині затримано організатора каналу нелегальної міграції
На Харківщині затримано організатора каналу нелегальної міграції
На Харківщині затримано організатора каналу нелегальної міграції

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