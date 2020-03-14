На Харківщині затримано організатора каналу нелегальної міграції

4 відділом ГО БКОЗ Харківського Управління СБУ спільно ТУ ГБР, задокументовано протиправну діяльність групи осіб на чолі з посадовою особою Слобожанської митниці ДМС України, які організували незаконне переправлення громадян через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску. Про це написав у своєму блозі для OBOZREVATEL Павло Верещагін.

"Співробітниками відділу підрозділу боротьби з корупцією в митних органах і контрабандою обласного Управління СБУ, спільно зі слідчими ГБР, затримано організатора каналу нелегальної міграції - головного державного інспектора митного поста" Куп'янськ "Слобожанської митниці ДМСУ Бородаєва С. в м Куп'янську", – повідомив блогер .

Павло Верещагін уточнив, що одночасно, в районі с. Тополя Дворічанського району Харківської області, в прикордонні смузі, затримані двоє його спільників громадян України Канюкіна А.В. і Задорожного В.А., при спробі переміщення трьох нелегальних мігрантів з України в РФ, через державний кордон в обхід встановлених пунктів пропуску.

Зазначені особи отримали за здійснення незаконного переміщення грошову винагороду в розмірі 4500 доларів США. Грошові кошти вилучено у фігурантів під час обшуку транспортного засобу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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