На Харківщині з підпільного цеху вилучили 200 тисяч фальшивих тестів на COVID-19

Державна фіскальна служби України виявила у Харківській області підпільний цех з виробництва наборів для проведення тестів на коронавірус.

Було вилучено 200 тисяч таких наборів і сировину для виробництва ще 400 тисяч на 12 мільйонів гривень, повідомляється на сайті відомства.

В рамках досудового розслідування встановлено, що виробництвом займалася група жителів Харкова. Через підставних фізичних осіб-підприємців вони поставляли тести до медичних установ.

Відповідно до супровідних документів, до продукції вказувалися інші – легальні – місця виробництва.

Спеціаліст ДФС з лікарських засобів і контролю над наркотиками зазначив, що виробництво велося з грубим порушенням правил і норм.

Правоохоронні органи встановлюють причетних до організації незаконного бізнесу.

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