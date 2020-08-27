На Харківщині з підпільного цеху вилучили 200 тисяч фальшивих тестів на COVID-19
Державна фіскальна служби України виявила у Харківській області підпільний цех з виробництва наборів для проведення тестів на коронавірус.
Було вилучено 200 тисяч таких наборів і сировину для виробництва ще 400 тисяч на 12 мільйонів гривень, повідомляється на сайті відомства.
В рамках досудового розслідування встановлено, що виробництвом займалася група жителів Харкова. Через підставних фізичних осіб-підприємців вони поставляли тести до медичних установ.
Відповідно до супровідних документів, до продукції вказувалися інші – легальні – місця виробництва.
Спеціаліст ДФС з лікарських засобів і контролю над наркотиками зазначив, що виробництво велося з грубим порушенням правил і норм.
Правоохоронні органи встановлюють причетних до організації незаконного бізнесу.
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