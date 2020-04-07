На Харківщині виписували пенсії терористам "Л/ДНР": СБУ "накрила" схему

Служба безпеки України викрила схему спонсорства терористичних республік "Л/ДНР" у Харківській області через махінації з соціальними виплатами.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Оперативники встановили, що організувала фінансування мешканка Донецької області.

Зловмисниця за грошову винагороду пропонувала жителям тимчасово окупованих територій сприяння в безпідставній виплати пенсій та інших видів державної соціальної допомоги.

На Харківщині виписували пенсії терористам "Л/ДНР"

За сприяння працівників фейкових правоохоронних органів і органів соціального захисту квазіреспублік зловмисниця оформляла документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них правоохоронці виявили терористів, а також померлих.

Пресслужба СБУ

За інформацією СБУ, частину доходів зловмисниця передавала представникам так званих "МГБ Л/ДНР" для їх фінансового та матеріального забезпечення.

Пресслужба СБУ

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи в містах Слов'янськ і Бахмут співробітники СБ України вилучили документи з доказами протиправної діяльності, а також гроші в сумі понад 2,3 мільйона російських рублів.

Пресслужба СБУ

Жінці світить кримінальна відповідальність за ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Вінницькій області виявили групу громадян, які займалися постачанням товарів у "ДНР" і "ЛНР" і платили податки так званим республікам.

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