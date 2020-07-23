Офіс генпрокурора спільно із Службою безпеки України викрили на Харківщині злочинне угруповання кримінального авторитета "Князя", яке діяло в трьох областях.

Як сказано на сайті ОГП, були затримані четверо активних учасників організованої групи. Сам "Князь" раніше був судимий за вбивство.

За даними слідства, угруповання мало чітку структуру і тривалий час займалося здирництвом, рейдерством, а також іншими злочинами економічної і насильницького характеру на території Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей. До його складу входили навіть колишні правоохоронці.

"За місцем проживання та перебування учасників групи проведено 27 обшуків. За результатами вилучено майже 8,4 мільйона гривень і близько 170 тисяч доларів США та 40 тисяч євро грошових коштів, чорнові записи, що свідчать про масштабну злочинну діяльність, а також засоби зв'язку, зброю і патрони різних видів", – сказано в повідомленні.

На Харківщині викрили угруповання кримінального авторитета "Князя". Фото - СБУ

На Харківщині викрили угруповання кримінального авторитета "Князя". Фото - СБУ

На Харківщині викрили угруповання кримінального авторитета "Князя". Фото - СБУ

На Харківщині викрили угруповання кримінального авторитета "Князя". Фото - СБУ

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