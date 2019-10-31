На Харківщині знайдено труп 52-річного чоловіка: фото ймовірного вбивці

У Харківській області у власному будинку знайшли труп 52-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. У жорстокому вбивстві підозрюється його племінник 1985 року народження.

Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіціі в області на своєму сайті. Кривавий інцидент трапився 30 жовтня у селі Садове Близнюківського району.

Тіло чоловіка виявили правоохоронці. Для пошуку ймовірного злочинця на сайті також опубліковано фото підозрюваного (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

Близнюківським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На сьогодні поліція Харківщини розшукує чоловіка за скоєння тяжкого злочину. Тривають слідчі дії.

Підозрюваний у вбивстві Сергій Іщенко сайт ГУ Нацполіції в Харківській області

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Дніпрі трапилося страшне вбивство.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!