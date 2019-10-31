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31 жовтня • оновлено в 17:00
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На Харківщині знайдено труп 52-річного чоловіка: фото ймовірного вбивці

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У Харківській області у власному будинку знайшли труп 52-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. У жорстокому вбивстві підозрюється його племінник 1985 року народження.

Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіціі в області на своєму сайті. Кривавий інцидент трапився 30 жовтня у селі Садове Близнюківського району.

Тіло чоловіка виявили правоохоронці. Для пошуку ймовірного злочинця на сайті також опубліковано фото підозрюваного (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

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Близнюківським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На сьогодні поліція Харківщини розшукує чоловіка за скоєння тяжкого злочину. Тривають слідчі дії.

Підозрюваний у вбивстві Сергій Іщенко

Підозрюваний у вбивстві Сергій Іщенко

сайт ГУ Нацполіції в Харківській області

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Дніпрі трапилося страшне вбивство.

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Україна Харків
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