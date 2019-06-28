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На Харківщині в санаторії дерево розчавило людей: фото 18+

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У Харківській області в смт Старий Салтів в суботу, 28 червня, в результаті пориву вітру на трьох відпочивальників впало дерево.

Як повідомляє прес-служба поліції області, в результаті НП померла жінка, а ще двоє осіб отримали важкі травми. Вони доставлені в реанімаційне відділення лікарні міста Харкова.

"28 червня близько 14:00 на території бази відпочинку, розташованої в смт Старий Салтів, в результаті пориву вітру на трьох відпочивальників впало дерево. У результаті події 48-річна жінка померла 27-річна дівчина і 28-річний чоловік отримали численні важкі ушкодження" , - сказано в повідомленні.

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Дерево вбило жінку

hk.npu.gov.ua

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Вовчанського відділу поліції. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 червня в Києві буря зі шквальним вітром зірвала металевий дах на будівлі. Надзвичайна подія сталася в столичному мікрорайоні Виноградар

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УкраїнаХарків
Теги
смертьполіція
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