На Харківщині в санаторії дерево розчавило людей: фото 18+

У Харківській області в смт Старий Салтів в суботу, 28 червня, в результаті пориву вітру на трьох відпочивальників впало дерево.

Як повідомляє прес-служба поліції області, в результаті НП померла жінка, а ще двоє осіб отримали важкі травми. Вони доставлені в реанімаційне відділення лікарні міста Харкова.

"28 червня близько 14:00 на території бази відпочинку, розташованої в смт Старий Салтів, в результаті пориву вітру на трьох відпочивальників впало дерево. У результаті події 48-річна жінка померла 27-річна дівчина і 28-річний чоловік отримали численні важкі ушкодження" , - сказано в повідомленні.

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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Вовчанського відділу поліції. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Всі обставини події встановлюються.

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