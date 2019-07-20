На Харківщині сталася страшна ДТП з поліцейськими: опубліковані фото

В Ізюмі Харківської області авто поліцейських потрапило в ДТП, в результаті чого постраждали шестеро осіб.

Як передає прес-служба обласної поліції, аварія сталася близько 14:45 на перехресті вулиць Правди і Чумацька.

Попередньо встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик в автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" рухався транспортний засіб "Ford", який не пропустив поліцейську автівку і внаслідок чого відбулося лобове зіткнення.

У результаті ДТП двоє працівників поліції з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до Ізюмської центральної міської лікарні.

Водій та троє пасажирів автомобіля "Ford" також були доставлені до медичної установи. Після надання першої медичної допомоги вони були відпущені додому.

В Ізюмі сталося ДТП з поліцейськими hk.npu.gov.ua

В Ізюмі сталося ДТП з поліцейськими hk.npu.gov.ua

В Ізюмі сталося ДТП з поліцейськими hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області сталася страшна аварія, в результаті якої загинула родина з дитиною. Ймовірний винуватець ДТП затриманий, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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