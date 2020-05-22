У Харківській області контррозвідники затримали терориста з "ДНР" – у проросійських бойовиків він значився танкістом.
Як повідомляє пресслужба СБУ, терорист нелегально потрапив у Харківську область, щоб провідати родичів. Сам він входив до складу так званого "1 АК ДНР" як член танкового екіпажу.
"Контррозвідка СБУ зафіксувала факт перебування бойовика на підконтрольній українській владі території й затримала його під час повернення в незаконне збройне формування через кордон із РФ", – повідомили в СБУ.
На Харківщині СБУ спіймала терориста "ДНР": вважався танкістом
Пресслужба СБУ
У його особистих речах було знайдено військовий квиток так званого міністерства оборони ДНР з інформацією про проходження служби й закріплену за ним зброю. Також правоохоронці вилучили посвідчення члена так званого громадського руху Донецької республіки, а в ноутбуці й телефоні знайшли фото й відео з доказами проходження служби в танковому підрозділі терористів.
Зараз йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
На Харківщині СБУ спіймала терориста "ДНР": вважався танкістом
Пресслужба СБУ
На Харківщині СБУ спіймала терориста "ДНР": вважався танкістом
Пресслужба СБУ
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