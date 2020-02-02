На Харківщині розгромили намети "Партії Шарія": з'явилося відео

У місті Дергачі Харківської області розгромили два намети політичної сили "Партія Шарія".

Відповідне відео опублікував у Facebook користувач Владислав Пашко. За словами автора відео, в конфлікті брали участь члени "Правого сектора", "Дергачівської альтернативи" і депутати від партії "Самопоміч".

На записі видно, як група людей відштовхує прихильників "Партії Шарія" в фірмових шарфиках і перекидає два намети. Потім відбувається ще кілька сутичок між нападниками і агітаторами.

Глава партії блогер Анатолій Шарій заявив про те, що нападники затримані і дають свідчення.

Подію прокоментували в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

"Під час акції... на площі Привокзальній у місті Дергачі, представники партії роздавали перехожим брошури. До місця проведення заходу підійшли семеро людей. Вони почали словесну перепалку, потім завалили намет і розкидали друковану продукцію. Особи учасників конфлікту встановлені. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 29 до 53 років", - повідомили в поліції.

"Усі семеро отримали повістки про виклик у якості свідків на понеділок, 3 лютого, до Дергачівського відділу поліції. За фактом події слідчі Дергачівського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 4 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська письменниця Лариса Ніцой закликала українців заблокувати YouTube-канал блогера Анатолія Шарія. Письменниця також офіційно озвучила претензію до блогера, заявивши, що "Шарій - російський пропагандист, який постійно ображає українців і їх національні символи".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал