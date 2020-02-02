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2 лютого • оновлено в 11:15
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На Харківщині розгромили намети "Партії Шарія": з'явилося відео

4.1т
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У місті Дергачі Харківської області розгромили два намети політичної сили "Партія Шарія".

Відповідне відео опублікував у Facebook користувач Владислав Пашко. За словами автора відео, в конфлікті брали участь члени "Правого сектора", "Дергачівської альтернативи" і депутати від партії "Самопоміч".

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На записі видно, як група людей відштовхує прихильників "Партії Шарія" в фірмових шарфиках і перекидає два намети. Потім відбувається ще кілька сутичок між нападниками і агітаторами.

Глава партії блогер Анатолій Шарій заявив про те, що нападники затримані і дають свідчення.

На Харківщині розгромили намети "Партії Шарія": з'явилося відео
На Харківщині розгромили намети "Партії Шарія": з'явилося відео

Подію прокоментували в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

"Під час акції... на площі Привокзальній у місті Дергачі, представники партії роздавали перехожим брошури. До місця проведення заходу підійшли семеро людей. Вони почали словесну перепалку, потім завалили намет і розкидали друковану продукцію. Особи учасників конфлікту встановлені. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 29 до 53 років", - повідомили в поліції.

"Усі семеро отримали повістки про виклик у якості свідків на понеділок, 3 лютого, до Дергачівського відділу поліції. За фактом події слідчі Дергачівського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 4 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська письменниця Лариса Ніцой закликала українців заблокувати YouTube-канал блогера Анатолія Шарія. Письменниця також офіційно озвучила претензію до блогера, заявивши, що "Шарій - російський пропагандист, який постійно ображає українців і їх національні символи".

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Особа
Анатолій Шарій
Місце
Україна Харків
Теги
Самопоміч Правий сектор
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, мне кажется, что вы уже привыкли жить в режиме турбулентности, перманентной революции и бардака. Для вас непрекращающийся cpaч - норма жизни. Вы ещё хоть помните, что такое мирная, дружная жизнь? Когда никто не оскорбляет язык и мову, когда восток болеет всей душой за спортсмена с запада, а запад за певца с востока. Когда была одна вера. Когда было живо 15 000 человек, погибших на Донбассе. Только представьте себе, 15 000. Когда западэнщина молилась бaндере, да и xyй с ней, пусть молится, но не навязывает это всей Украине, у которой другие герои... Когда работали заводы и люди не бежали из страны миллионами... Вы это все хотя бы помните?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Перепил Недо, Як ви дотепно жартуєте, я сміюся з вас
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Перепил Недо
Перепил Недо
Кристина Стефанова, ты уже из дурдома успела вернуться, или туда интернет провели?
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Гнать поганой метлой рашистов
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Roma Roma
Roma Roma
Давно пора!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, ага, главные запретители - это те, кто любит жаловаться на "клятый совок, когда все запрещали". Пи3дец вы демократы и эуропэйцы!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Roma Roma, Эту партию, как и самого Шария необходимо запретить, как коммунистов. До побачення телебачення.
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