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Під Харковом розбився літак: перші подробиці НП

2.6тЧитати матеріал російською

У вівторок, 2 липня, в районі Старовірівки Куп'янського району на Харківщині розбився літак Л-39, яким керував курсант Університету повітряних сил імені Кожедуба.

Пілот успішно катапультувався і вийшов на зв'язок. Про це повідомляється в Telegram-каналі місцевого видання MediaPort.

Відзначається, що курсант здійснював самостійний навчально-тренувальний політ з аеродрому Чугуїв. Причина аварії поки що невідома.

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Під Харковом розбився літак: перші подробиці НП

Думская

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтавській області здійснив аварійну посадку і загорівся літак Ан-2, в якому були люди.

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Samsonov Artur
Samsonov Artur
Летчик жив - полёт удался. Пусть выздоравливает пацан
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