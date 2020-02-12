На Харківщині ротвейлер на смерть загриз 4-річного малюка: фото собаки-вбивці

В одному із сіл на Харківщині в середу, 12 лютого, ротвейлер на смерть загриз чотирирічного хлопчика.

Трагедія трапилася, коли бабуся на кілька хвилин лишила онука без нагляду у дворі приватного будинку. В цей час собака вирвалася з вольєра і напала на дитину, повідомили на сайті Національної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На Харківщині ротвейлер на смерть загриз 4-річного малюка Сайт Національної поліції

Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце пригоди, не змогла врятувати хлопчика. За словами рідних дитини, трирічну собаку сім'я купила біля трьох тижнів тому. За цей час вона не проявляла агресивної поведінки.

На Харківщині ротвейлер на смерть загриз 4-річного малюка Сайт Національної поліції

Поліцейські почали з'ясовувати всі обставини трагедії. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Запорізькій області собаки жорстоко покусали жінку похилого віку. 70-річна мешканка села Семенівка через добу померла в лікарні від ран і втрати крові.

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